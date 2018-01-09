- «Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня», - подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записк18:09
- Javelin от США на Донбассе: полк «Азов» их иметь не может17:52
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью16:18
- Зачем правительству нужны затяжные праздники в Украине15:21
- Старый Новый год принесет морозы. Синоптики сделали прогноз14:53
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю14:45
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности14:06
- В США прибудет первая партия российского сжиженного газа 11:46
- Украинцы будут получать 10 тысяч гривен: в Кабмине сделали громкое заявление по зарплате11:05
- Порошенко пообещал защитить НАБУ от … самого себя09:38
От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
Джордж Сорос, известный финансист, которому неоднократно выдвигали обвинения в спонсировании терроризма, дал большое интервью немецкому изданию Cicero, в котором рассказал о том, как весь мир относится к Украине. Об этом информирует replyua.net.
По словам финансиста, судьба украинцев никого не волнует, и им придется воевать самим, причем, как можно дольше. Также он заявил, что слабость России заключается в том, что она до сих пор считает украинцев «своими».
«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», – заявил Сорос.
Публикация этого интервью взорвала Интернет. Пользователи из многих стран, включая Россию, осудили финансиста. Многие подчеркнули, что на планете «живут вот такие чудовища, и живут очень хорошо, и им нет никакого наказания».
Отметим, что интервью Сорос дал еще в 2015 году, когда конфликт на Донбассе длился несколько месяцев, однако лишь сейчас в сети начали «всплывать» некоторые скандальные цитаты, которые появляются в соцсетях. Кроме того, заявления Сороса цитируют многие издания.
Источник Важные новости.
Теги: Украина, Донбасс, скандал, интервью
- Черговий антиукраїнський скандал у Польщі: до справи підключилася прокуратура
- Между ООН и Украиной назревает международный скандал
- Ракетный скандал: Николаенко назвал главную угрозу для Украины (видео)
- Известной певице пришлось раскаяться из-за скандала с Савченко
- Скандальная оперная дива стала жертвой грабителей (ВИДЕО)
- Гонтарева спешно бежала из Украины, всплыла скандальная правда
- В Мариуполе для переселенцев купили 43 квартиры18:12
- Боевики держат «на подвале» ученого-историка16:57
- В Мариуполе бывшие переселенцы требовали выплату пенсий16:41
- Россия подарила ЛНР шестиметровый крест15:39
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В Мариуполе для переселенцев купили 43 квартиры18:12
- «Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня», - подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записк18:09
- Javelin от США на Донбассе: полк «Азов» их иметь не может17:52
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Боевики держат «на подвале» ученого-историка16:57
- В Мариуполе бывшие переселенцы требовали выплату пенсий16:41
- Японский астронавт вырос на 9 см за три недели на борту МКС16:30
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью16:18
- В Дружковке установили первую зарядную станцию для электромобилей16:00
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями15:59
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- Как гадать на Рождество 2018