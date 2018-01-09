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От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью

09.01.2018 16:18
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От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью

Джордж Сорос, известный финансист, которому неоднократно выдвигали обвинения в спонсировании терроризма, дал большое интервью немецкому изданию Cicero, в котором рассказал о том, как весь мир относится к Украине. Об этом информирует replyua.net.
По словам финансиста, судьба украинцев никого не волнует, и им придется воевать самим, причем, как можно дольше. Также он заявил, что слабость России заключается в том, что она до сих пор считает украинцев «своими».
«РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», – заявил Сорос.
Публикация этого интервью взорвала Интернет. Пользователи из многих стран, включая Россию, осудили финансиста. Многие подчеркнули, что на планете «живут вот такие чудовища, и живут очень хорошо, и им нет никакого наказания».
Отметим, что интервью Сорос дал еще в 2015 году, когда конфликт на Донбассе длился несколько месяцев, однако лишь сейчас в сети начали «всплывать» некоторые скандальные цитаты, которые появляются в соцсетях. Кроме того, заявления Сороса цитируют многие издания.
Источник Важные новости.



Теги: Украина, Донбасс, скандал, интервью
 
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