Погода до конца рабочей недели: где в Украине пройдут дожди со снегом

09.01.2018 22:31

В среду, 10 января, согласно Укргидрометцентру, на большей части Украины ожидается плюсовая температура. При этом теплее всего будет в западных областях (днем в среднем от 2 до 5 градусов выше нуля) и на юге (от 4 до 6 градусов тепла). В центре и на востоке Украины – от -1 до +2 градусов. Осадков не ожидается, по всей стране переменная облачность.

В четверг, 11 января на западе Украины, а также в Винницкой и Одесской областях пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в центре, на севере и на востоке страны останется такой же, как и в понедельник (в среднем от -1 до +2 градусов), а вот на западе и на юге немного похолодает. В западных областях столбик термометра будет колебаться в диапазоне 0-4 градуса выше нуля, а в южных – от 0 до 3 градусов тепла.

В пятницу, 12 января в Украине по всей Украине снова без осадков. Температура воздуха должна чуть-чуть опуститься. На западе страны ожидается от 0 до 2 градусов тепла (и только в Закарпатской области от +6 до +8), на севере от -4 до -1 градуса, в центре – от 0 до +2 градусов, в восточных областях от -3 до -1 градуса,и на юге – от 0 до 3 градусов тепла.