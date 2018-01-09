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Порошенко пообещал защитить НАБУ от … самого себя
6 января, президент Порошенко заявил о необходимости своего более активного участия в защите антикоррупционной инфраструктуры страны и недопустимости любого давления на Национальное антикоррупционное бюро
Об этом говорится в колонке Порошенко для спецвыпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир», опубликованной в субботу около восьми часов вечера, — пишет economics-prorok.com
«События конца 2017 года года показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента. Особенно подчеркиваю необходимость гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемой любую форму давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки «клиентов» с политически окрашенными «приговорами», — заявил Петр Алексеевич.
Ваш покорный слуга специально указал время публикации в «Новом времени» заявления президента — около 20 часов.
Дело в том, что также в «Новом времени» и тоже вчера, но раньше — около 13 часов, было опубликовано заявление посла Британии в Украине Джудит Гоф, в котором она предупредила, что из-за давления на НАБУ и САП Украина рискует утратить мировую поддержку.
Вы полагаете, это — случайное совпадение? Сомневаюсь!. Напротив, мне представляется, что фрагмент с обещанием защиты НАБУ Порошенко вставил в свое ранее написанное заявление уже после публикации упомянутого предупреждения посла Британии.
Тем более, что 3 января также о «наезде» украинской власти на НАБУ заявила посол США в Украине Мари Йованович (в блоге тоже для «Нового времени»).
А на следующий день, 4 января, о том же сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Однако если претензии, высказанные Мари Йованович и Загмаром Габриэлем, Петр Алексеевич «не заметил» и никак на них не отреагировал, то когда к ним вчера прибавилась еще и критика от Джудит Гоф, то, по-видимому, он таки вынужден был оперативно высказаться по данному поводу.
Впрочем, Петр Алексеевич решил сохранить «морду лица» и заявил, что считает «неприемлемой любую форму давления на этот орган (НАБУ) — как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки «клиентов» с политически окрашенными «приговорами»».
Конечно, это ничто иное, как наглая и циничная попытка навести тень на плетень. Никакого давления на НАБУ «со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки «клиентов» с политически окрашенными «приговорами»», не было и нет. Возможно, такое украинскому президенту-клептократу лишь мерещилось. Либо он специально сейчас это придумал, чтобы обвинять в таком НАБУ в дальнейшем.
В действительности, главная и очень мощная атака на НАБУ идет в последние месяцы именно со стороны президента Порошенко. Которую он осуществляет руками подконтрольных ему ГПУ и СБУ, через нардепов из барыжно-олигархической коалиции в Раде, а также с помощью обслуживающих Банковую «политологов» и СМИ.
Так что, будет сейчас очень интересно понаблюдать, как главный коррупционер Украины Порошенко собирается выполнять обещание «защиты» НАБУ от самого себя…
Напоследок хочу заметить, что на дворе уже 2018 год. Очередные президентские выборы состоятся всего через годик с небольшим (хотя довольно вероятны и досрочные выборы). При этом если Петр Алексеевич не победит на них и в Украине новым президентом, наконец-то, станет нормальный человек, то ему доведется либо бежать из страны, либо получить большой тюремный срок — за все те многочисленные коррупционные деяния и прочие безобразия, которые он творил
Источник Важные новости
Теги: Украина, Донбасс, Порошенко, НАБУ
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