Старый Новый год принесет морозы. Синоптики сделали прогноз

09.01.2018 14:53

В Украине тепло продлится до конца недели, а вот с 13 января в страну придут морозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, сегодня утром температура воздуха в Украине колебалась в пределах 2-5 градусов ниже нуля.

В течение дня температура повысится. Днем 9 января воздух прогреется до 0…+3 градусов.

В ночь на среду, 10 января, морозы охватят практически всю территорию Украины, включая юг страны.

“Такая погода продлится до конца недели, но с 13-14 января температура снизится еще больше, то есть морозы усилятся”, – отметила Диденко.

Периодические осадки, в частности снег, в течение недели ожидаются в западных областях. В других регионах будет сухая погода.