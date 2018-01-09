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Украинцы будут получать 10 тысяч гривен: в Кабмине сделали громкое заявление по зарплате
09.01.2018 11:05
Средняя заработная плата в Украине достигнет 10 тысяч гривен. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Диалог.UA".
По его словам, украинские власти расчитывают, что это произойдет уже в сентябре текущего года.
Розенко подчеркивает, зарплата вырастет не искусственно, а благодаря росту экономики.
Он добавил, что эти цифры вполне реальные и прогнозируемые.
"Это реальные цифры. По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7500 грн.
Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас с 1 января мы повысили на 18% заработную плату.
И это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс", - сказал Розенко.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, Кабинет министров, зарплата, повышение
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