Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться

10.01.2018 16:38

За последние две недели цены на бензин в Украине выросли еще на 1-2 гривны. А с конца лета бензин подорожал с 25 до 30 гривен. "КП в Украине" разбиралась, почему бензин дорожает и сколько это еще будет продолжаться, передают Украинские новости.

Традиционно эксперты говорят о том, что цена на топливо в Украине зависит от двух факторов – цены на нефть в мире и курса доллара в Украине. Это и не удивительно, ведь 90% поставок топлива в страну – это импорт. А в последнее время обе составляющие импортной цены растут.

Начнем с рынка нефти. Тут наибольшее влияние оказывают события в Иране. А так же данные по запасам топлива в США и состояние рынка добычи. На опасениях о снижении поставок нефть подорожала до трехлетних максимумов. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже поднялась до 69,17 долларов за баррель.

"Черное золото дорожает на рыночных опасениях и довольно смешанных страхах. Это такой микс из кусочков всего, что оказалось под рукой. Среди них - данные по нефтеразведке в США, которая никак не продвигалась последние 2 месяца в 2017 году. Статистика от Baker Hughes, вышедшая в прошлую пятницу, показала, что за неделю к 5 января численность буровых в США сократилась на 5 штук и составила 924 единицы. Реакция рынков капитала на статистику подобного рода всегда неоднозначная: инвесторы смотрят только на последнюю цифру, не беря в расчет общую динамику. И вот как раз она и неплохая - по сравнению с данными от 6 января 2017 года, то есть за год, численность буровых в США расширилась на 259 шт. Американская добыча нефти, между тем, остается у максимумов, это вполне себе "медвежий" сигнал. Фактически, покупатели рассчитывают, что из-за низких темпов разведки Штаты перестанут наращивать добычу, но сейчас этого не происходит. Отсюда и создается стойкое ощущение неестественности этого бешеного подъема цен", - поясняет старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее словам, следующая цель нефтяных цен - около $72. Правда, есть и вероятность отката цены барреля к $66.

Почему дорожает бензин в Украине?

А у нас очень многое зависит еще и от курса доллара. Сейчас он самый высокий за последний год. Сейчас большинство экспертов ставят на его дальнейший рост до конца января. Большинство из них предполагают увеличение его стоимости до 28,5 грн на межбанке. Потом, скорее всего, гривна начнет отвоевывать позиции. И где-то с весны начнется процесс ревальвации, то есть укрепления национальной валюты.

Но до весны еще нужно дожить. И не известно, что будет с мировыми ценами на нефть в ближайшее время. Да и прогнозы минфина о курсе доллара на уровне 30 грн к концу года тоже не вселяют оптимизм.

"Цена бензина зависит от двух факторов – курса доллара и цены нефти. Если курс гривны будет проваливаться и дальше, то бензин начнет дорожать уже после Нового года. На сколько? Смотрите – сейчас экономика очень простая. Каждый провал доллара на 1 гривну повышает цену бензина на 60 коп. То есть, подорожание доллара с 27 до 28,5 грн дает минимум одну дополнительную гривну в цего розничной стоимости. Если же курс будет проваливаться дальше, например до 30 грн/доллар, то нужно будет платить еще 1 гривну за каждый литр бензина. И это без учета роста мировых цен на нефть", - говорит соучредитель фонда энергетических стартегий Дмитрий Марунич.

Что делать?

Если дорогой бензин бьет вам по карману, то у вас есть несколько вариантов. Во-первых, можно перейти на газ. В зависимости от типа двигателя установка газобаллонного оборудования обойдется от 300 до 1500 долларов. Окупается такое вложение за 20-60 тысяч километров пробега.

Второй вариант – сменить машину. Ни для кого не секрет, что современные модели авто более экономичные. И если атмосферный двигатель 10-15 летней давности берет в городе 9-10 литров бензина, то их современные турбированные собратья экономичнее на 25-30%. То есть, они могут потреблять около 6-8 литров даже в городском цикле.

Ну и, наконец, как вариант – перейти на электромобиль. Тем более, что с 1 января импортируемые в Украину электромобили не облагаются акцизом и налогом на добавленную стоимость (НДС) при их растаможке. Это должно снизить цену таких авто на 17%. Этот способ подойдет тем, у кого есть возможность заряжать такой автомобиль от электросети по ночам. Правда, стоимость таких авто все еще высока. По данным AUTO-Consulting, в 2017 году самой популярной моделью электромобиля была модель Nissan Leaf. Средняя такого б/у автомобиля из США составляет 12 -14 тысяч долларов.

Источник: https://from-ua.com