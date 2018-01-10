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Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма
Оккупационные власти Крыма считают, что западные страны уже якобы начали рассматривать возможность признания аннексированного полуострова частью Российской Федерации, передает replyua.net. В том числе, самопровозглашенный вице-премьер крымского оккупационного правительства Георгий Мурадов в беседе с журналистами издания РИА Новости заявил, что этот вопрос уже подняли «умеренные круги» в Европейском Союзе и Соединенных Штатах.
«Представители более умеренных кругов уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в определенный момент Киев. Я считаю, что над этим вариантом должны поработать и мы», — сказал он.
Мурадов также уверен, что противники России боятся ее ядерного щита и военной мощи, а также «пассионарного характера российского народа, его воли и решимости к защите своего будущего и созданной веками многонациональной цивилизации». В то же время Мурадов считает, что никакого особого «международного признания» для Крыма, не являющегося независимым государством, не требуется.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, аннексия
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