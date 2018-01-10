Деньги украинцев пересчитают по-новому: кому надо бояться

10.01.2018 08:10

Минфин предлагает определиться с физическими лицами, у которых высокие доходы

Соответствующий законопроект был обнародован на сайте Минфина.

Так, согласно законопроекту, который определяет критерии для физлиц с высокими доходами и обязывает их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Среди других критериев законопроект предлагает отнести к указанной группе налогоплательщиков владельцев 10% и больше уставного (составного) капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юрилица-нерезидента, который задекларировал доход за прошлый налоговый период 10 млн евро и больше.

Также предлагается считать физлицами с высокими доходами тех, чей годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн гривен.

Как указывается в пояснительной записке к документу, по результатам декларационной кампании за 2016 год 63 физлица задекларировали доходы общей суммой более 7,658 млрд гривен, вследствие чего Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 225,2 млн гривен налога на доходы физлиц и 26,6 млн гривен военного сбора.

Кроме того, законопроект предлагает расширить полномочия ГФС получать информацию по обороту средств на банковских счетах таких налогоплательщиков.

Напомним, как ранее писала Politeka, народный депутат Олег Ляшко приобрел земельный участок площадью 5 соток в Обуховском районе Киевской области.

Источник: Politeka