Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала

10.01.2018 19:45

Сотрудники патрульной полиции Харькова попали в курьезную ситуацию, связанную с бывшим президентом-беглецом Украины Виктором Януковичем

Об этом сообщила сотрудница полиции Ляна Теремкова, передает Знай.

«Он вернулся. Харьковские патрульные остановили БМВ, водитель утверждает, что он легитимный! В общем весело у ребят смена началась», — отметила она.

Следует уточнить, что предоставленные водителем права оказались лишь подарком-розыгрышем.

По мнению пользователей сети, на инцидент может отреагировать украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

«О персональные данные распространяете. Ждите письмо от омбудсмена», «О, у меня где-то были права с Юлей Тимошенко, надо будет найти», «Там же на самом пластике внизу справа. Подарок-прикол», «Взяли бы к себе на работу: он бы в громкоговоритель мог кричать: астанавитесь», — пишут они.

Напомним, народный депутат Александр Онищенко и российский олигарх Павел Фукс приобрели в беглого бизнесмена Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 млн долл. замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Источник: https://politeka.net