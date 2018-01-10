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Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
Сотрудники патрульной полиции Харькова попали в курьезную ситуацию, связанную с бывшим президентом-беглецом Украины Виктором Януковичем
Об этом сообщила сотрудница полиции Ляна Теремкова, передает Знай.
«Он вернулся. Харьковские патрульные остановили БМВ, водитель утверждает, что он легитимный! В общем весело у ребят смена началась», — отметила она.
Следует уточнить, что предоставленные водителем права оказались лишь подарком-розыгрышем.
По мнению пользователей сети, на инцидент может отреагировать украинский омбудсмен Валерия Лутковская.
«О персональные данные распространяете. Ждите письмо от омбудсмена», «О, у меня где-то были права с Юлей Тимошенко, надо будет найти», «Там же на самом пластике внизу справа. Подарок-прикол», «Взяли бы к себе на работу: он бы в громкоговоритель мог кричать: астанавитесь», — пишут они.
Напомним, народный депутат Александр Онищенко и российский олигарх Павел Фукс приобрели в беглого бизнесмена Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 млн долл. замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Янукович
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