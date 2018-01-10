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Эксперт: только «минималка» в 10 тысяч гривен сможет компенсирует рост цен в Украине
Поднятие заработной платы в прошлом году обусловило рост ВВП, ведь подняло покупательную способность украинцев.
Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций заявил президент «Украинского аналитического центра», экономист Александр Охрименко. По его данным, за девять месяцев 2017-го года украинцы купили на 7% больше товаров, чем за аналогичный период в 2016 году.
«Почему вырос ВВП в 2017 году? Один из факторов – это действительно рост объемов продаж за счет того, что люди получили больше денег, соответственно, стали больше покупать, и мы видели рост ВВП на протяжении всего прошедшего года», – отметил эксперт. Что касается прогноза относительно роста ВВП в 2018 году, то Александр Охрименко отметил, что, если заработная плата вырастет, то опять-таки вырастет ВВП.
В то же время он признает, что и в 2018 году инфляция будет достаточно высокой за счет роста цен на нефть и энергетику. В этом контексте, считает Александр Охрименко, рост минимальной заработной платы полностью компенсирует рост цен, только, если после него зарплата составит десять тысяч гривен или больше.
Теги: Донбасс, рост цен, минимальная зарплата
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