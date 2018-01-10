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Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
Аномально теплая зима может стать причиной очень ранней весны в Украине в 2018 году. Как передает replyua.net, об этом журналистам рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
В том числе, он отметил, что в текущем году эксперты удивляются из-за плюсовой температуры этой зимой, которой, как говорят синоптики, не наблюдалась на протяжение более ста лет.
«В среднем климатическая температура повышается несколько десятков лет подряд. Изменения являются причиной роста температурного режима не только летом, но и зимой. В том числе, согласно нашим данным, за последнее время в наиболее холодные месяцы стало теплее на 2−2,5 градуса. Все это в значительной степени сократило продолжительность зимнего периода, а сама украинская зима стала другой», - отметил он. Николай Кульбида в связи с этим не исключает, что в нынешнем году весна будет ранней.
Вместе с тем, добавил руководитель Гидрометцентра, вполне вероятен кратковременный возврат зимнего характера погоды, снегопадов и морозов весной, что уже не раз приходилось наблюдать в прежние годы.
Теги: Донбасс, погода, зима, весна
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