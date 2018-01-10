Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача

10.01.2018 07:08

Кампания по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года.

Как сообщили в украинском Минздраве, до этого времени подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.

В ведомстве пояснили, что это сделано для того, чтобы у врачей было время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения.

Также стало известно, что коммунальные учреждения первичной помощи на протяжении 2018 года должны реорганизоваться в некоммерческие коммунальные предприятия. Только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

Источник: https://from-ua.com