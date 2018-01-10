- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Доллар на праздники оторвался как мог: чего ждать до конца января16:05
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала о грядущих сильных морозах15:35
- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача
Кампания по выбору врача первичной помощи начнется с апреля 2018 года.
Как сообщили в украинском Минздраве, до этого времени подписание деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.
В ведомстве пояснили, что это сделано для того, чтобы у врачей было время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения.
Также стало известно, что коммунальные учреждения первичной помощи на протяжении 2018 года должны реорганизоваться в некоммерческие коммунальные предприятия. Только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, реформа, медицина, семейный врач
- Гуманитарная катастрофа: в городе отказываются лечить сельских жителей
- В Евросоюзе назвали крайние сроки для принятия ВР медицинской реформы
- Добропольский район. Скромное обаяние медреформы
- Краматорский исполком "дал добро" на создание двух Центров первичной медицинской помощи
- В Мариуполе острый дефицит медицинских кадров
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Доллар на праздники оторвался как мог: чего ждать до конца января16:05
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018