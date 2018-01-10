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Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины
Москва «затянула» в Крым еще одну установку С-400, уже официально – для защиты от воздушных угроз со стороны Украины. Благодаря Москве мы все узнали, что в Украине существует стратегическая авиация и мощный авиаконтингент, который планирует устраивать оккупантам в Крыму «Гамбург 1945-го» в большом количестве. Можно конечно предположить, что они с С-400 собираются стрелять по нашим беспилотниках, но, почему тогда еще и артиллерию флота времен Холодной войны не задействовать? Стрелять – так стрелять.
Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Дмитрий Вовнянко.
По его словам, на самом деле С-400 в Крым россияне решили привезти после успешного испытания украинских крылатых ракет. Типа от них они защищаться собираются, не дадут уничтожить гордый Севастополь и Симферополь. На самом деле, это не первая паника Кремля по поводу модернизации украинской армии, что-то похожее уже было примерно год назад.
«Что тут сказать? От американских «Томагавков» теми же С-400 они уже «защитились». А наши крылатые ракеты значительно моложе, чем те же «Томагавки», которые приняты на вооружение в 1983 году – пусть об этом не забывают», – резюмировал журналист.
Теги: Донбасс, Крым, обстрел, ракетный комплекс
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