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Нацполиция об убийстве Ноздровской: Россошанский признал вину в убийстве, но…
Юрий Россошанский признал себя виновным в убийстве Ирины Ноздровской в селе Демидово, но не раскаивается. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на брифинге 10 января, передает УП.
Он отметил, что причастность семьи Россошанского к преступлению было лишь одной из версий.
По словам Абросиькна, в первые дни после убийства исследовали движение Ноздровской от офиса на улице Банковой до станции метро "Героев Днепра" в Киеве и села Демидов, допрашивали свидетелей по поводу маршрута и просматривали видео с камер наблюдений. Почти наверняка установили автобус, в котором ехала Ноздровская.
"В первые дни мы допросили семью Россошанских", – сказал заместитель главы НПУ.
По словам Аброськина, все семья Россошанских, проживающая на хуторе неподалеку от места убийства, заявила, что была дома и рано легла спать. Но следствие решило, что семья недостаточно откровенна.
В частности, оказалось, что трафик разговора между подозреваемым и его родителями рос 27 декабря, в день вынесения приговора по делу о ДТП, в котором погибла сестра Нозродвской, и 29 декабря, в день убийства самой Ноздровской.
Кроме того, следствие установило, что подозреваемый отсутствовал дома несколько часов 29 декабря.
Были назначен более 70 экспертиз. Первые результаты экспертизы ДНК с тела убитой показали причастность подозреваемого к убийству.
Юрий Россошанский признал свою вину уже когда был задержан, констатировал Аброськин, не называя имени подозреваемого и отмечая, что это мужчина 1956 года рождения.
Подозреваемый показал, как он совершал убийство.
"Он вину свою признает, но он не раскаивается", – заявил Аброськин.
В 2017 году его сын сбил сестру Ноздровской, добавил представитель полиции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, убийство, полиция
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