Осталась бы жива: всплыли новые подробности рокового вечера Ноздровской

10.01.2018 09:38

Юрий Россошанский люто ненавидел Ирину Ноздровскую. Да, это правда.

Такое мнение высказал экс-советник министра внутренних дел Антон Герещенко.

«Подозреваемым по делу об убийстве Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, того самого, что два года назад сбил насмерть сестру Ирины — Светлану Сапатинскую. Юрий Россошанский люто ненавидел Ирину Ноздровскую. Он надеялся, что его сына выпустят из СИЗО по амнистии еще в начале этого года, но Ирина своей публичной активностью и напором всячески препятствовала этому, требуя максимального наказания за гибель своей сестры», -рассказал Геращенко.

По словам Геращенко, в тот роковой вечер, 29 декабря, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в Демидове. Между ними вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой Юрий Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую. После чего, он схватил ее бездыханное тело, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтоб затем утопить в речке.

«Если бы Ирина и Юрий не столкнулись в тот роковой вечер на той остановке маршрутки, то скорее всего Ирина осталась бы жива», — предположил экс-советник.

Кроме того, Геращенко заявил, что подозреваемый протрезвев, подумывал о самоубийстве.

«И не исключено, что он бы его и совершил, если бы сотрудники полиции его бы не задержали. Теперь за содеянное ему придется ответить по всей строгости Закона» — подчеркнул экс-советник министра внутренних дел.

Напомним, 8 января полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Ним оказался отец Дмитрия Россошанского – водителя, который в 2015 году насмерть сбил сестру правозащитницы Светлану Сапатинскую.

Суд избрал подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО на два месяца (до 8 марта 2018 года) без права выхода под залог.

Источник: https://politeka.net