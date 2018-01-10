Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене

10.01.2018 15:00

Фанаты луганской «Зари»Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко рассказали о том, когда у них появилась надежда на освобождение из плена.

По словам Артема, их с Владиславом осудили 25 октября.

«Надежда на освобождение появилась,когда 16 ноября увидел по телевидению сюжет о встрече Путина с Медведчуком.После того разговора Путин вроде бы позвонил главам"ДНР" и "ЛНР". Кажется, 17 ноября ко мне приехала омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева. Сказала, что СБУ дала запрос на мой обмен. "Хочешь или нет? — спросила. — Если нет — задокументируем в присутствии представителя ООН, что отказываешься". Я ответил утвердительно. "Сразу предупреждаю, что я отвечаю только за нашу сторону, — пугала Кобцева. — Ты должен понимать, что СБУ так просто людей не отпускает. Тебя завербуют"», — рассказал Артем Ахмеров.

После этого длительное время никаких разговоров не было, добавил Владислав Овчаренко.

«Да и в "ЛНР" случился переворот. Тогда пролетела мысль, что обмена вообще не будет. Только 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене, который состоится через два дня. На следующий день нас постоянно водили из кабинета в кабинет. Подписали много бумаг, прошение о помиловании, сделали фото на справку об освобождении», — отметил Владислав.

Напомним, Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74».

25 декабря в Даниловом монастыре Медведчук, патриарх Кирилл и руководители «ДНР» и «ЛНР» согласовали окончательные договоренности по обмену.

Источник: https://from-ua.com