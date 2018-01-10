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Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене
Фанаты луганской «Зари»Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко рассказали о том, когда у них появилась надежда на освобождение из плена.
По словам Артема, их с Владиславом осудили 25 октября.
«Надежда на освобождение появилась,когда 16 ноября увидел по телевидению сюжет о встрече Путина с Медведчуком.После того разговора Путин вроде бы позвонил главам"ДНР" и "ЛНР". Кажется, 17 ноября ко мне приехала омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева. Сказала, что СБУ дала запрос на мой обмен. "Хочешь или нет? — спросила. — Если нет — задокументируем в присутствии представителя ООН, что отказываешься". Я ответил утвердительно. "Сразу предупреждаю, что я отвечаю только за нашу сторону, — пугала Кобцева. — Ты должен понимать, что СБУ так просто людей не отпускает. Тебя завербуют"», — рассказал Артем Ахмеров.
После этого длительное время никаких разговоров не было, добавил Владислав Овчаренко.
«Да и в "ЛНР" случился переворот. Тогда пролетела мысль, что обмена вообще не будет. Только 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене, который состоится через два дня. На следующий день нас постоянно водили из кабинета в кабинет. Подписали много бумаг, прошение о помиловании, сделали фото на справку об освобождении», — отметил Владислав.
Напомним, Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74».
25 декабря в Даниловом монастыре Медведчук, патриарх Кирилл и руководители «ДНР» и «ЛНР» согласовали окончательные договоренности по обмену.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ультрас, ДНР, ЛНР, обмен пленными
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