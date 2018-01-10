Отсчет уже начался: эколог назвал два фактора, которые приведут к позорному обрушению Керченского моста, - подробности

10.01.2018 21:38

Еще в самом начале "путинской стройки" оккупационные "власти" предупреждали о том, что мост несет опасность не только для людей, но и для экологии. За годы преступного строительства окружающей среде нанесен просто ужасающий ущерб.

Но Россию это не волнует, Кремль все также кичится "грандиозным проектом", вовсе не думая о том, к какой катастрофе приближает оккупированный Крым, передает "Диалог.UA".

Даже если Крымский мост оккупанты и достроят, то он рухнет в ближайшее после открытие время, поскольку при его возведении были грубо нарушены нормы, не учтены многие природные факторы. Ведь всем известно, что даже фашисты в свое время не пошли на строительство моста, прекрасно понимая, что в этом месте весьма сложная геология.

Эколог Международной благотворительной организации "Экология – право – человек" Алексей Василюк в интервью "Обозревателю" рассказал, что на "начало конца" Керченского моста так или иначе будут влиять разные природные факторы, среди которых и землетрясения. "Именно южное побережье Крыма и Керченский пролив считаются очень сейсмологически активным участком", - пояснил эколог.

Он добавил, что рассчитать точные даты ЧП невозможно, но факт остается фактом - они будут происходить и еще больше обнажать страшную проблему Крымского моста. "На мост это также будет влиять отрицательно", - подчеркивает эколог. Еще одним опасным фактором эколог называет колоссальную миграцию льда, и спрогнозировать поведение моря на передел в Керченском проливе не представляется возможным. А это значит, что возводимый РФ мост принесет захваченной территории неминуемые проблемы, еще больше разрушая Крым и уничтожая всю близлежащую экосистему.

Ранее украинский генерал объяснил, почему даже Керченский мост не сделает аннексированный Крым "своим" для России.





