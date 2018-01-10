У Саакашвили анонсировали новые шествия в Киеве с 21 января

10.01.2018 07:21

Возле здания украинского парламента палаточный городок убирать пока что не будут, о чем пишут «Украинские новости». Ссылаясь на пресс-секретаря бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии, лидера «Движение новых сил» Михаила Саакашвили Татьяну Баграновскую, replyua.net сообщает, что политик имеет планы возобновить марши своих сторонников в центре украинской столицы с 21 января текущего года.



Так, пресс-секретарь политика сообщила: «В воскресенье, 21 января текущего года будет проходить марш». При этом она не уточнила времени, когда начнется шествие. Также Баграновская добавила, что убирать палаточный городок у здания Верховной Рады Украины пока что никто не будет.



Напомним, ранее сегодня издание сообщало, что один из лидеров «Движение новых сил» Юрий Деревянко заявил, что команда лидера движения Михаила Саакашвили располагает определенными планами на счет проведения в текущем году акций, однако на сегодняшний день можно говорить разве что об определенном затишье. В частности Деревянко заявлял: «Мы настроились уже в этом году побеждать. Планируем проводить акции о которых сообщим в ближайшее время».