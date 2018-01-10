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Утепляйтесь! Прогноз погоды в ближайшие дни
10.01.2018 13:18
Морозы на территории Украины в ближайшее время усилятся. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, сегодня днем температура воздуха в Украине составит 0... + 4 градуса, на Закарпатье + 4... + 9 градусов, а в Сумах, Харькове, Чернигове - 0... -3 мороза.
"Антициклон будет определять сухую погоду, преимущественно ясную, в большинстве областей Украины. Немного увеличится облачность в западных областях и на северо-востоке - Сумы, Харьков, но без существенных осадков все равно", - написала синоптик.
В Киеве сегодня днем 0 + 3 градус, без осадков.
"В дальнейшем удержится холодная погода. 13-14 января морозы усилятся. Еще раз напоминаю, что сейчас атмосферное давление растет, холод распространяется, поэтому все зависимые от таких погодных изменений обратите больше внимания на себя", - отмечает Диденко.
Теги: Донбасс, прогноз погоды
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