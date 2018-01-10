В Карпатах сошло несколько снежных лавин

10.01.2018 16:53

Синоптики предупреждают о все-еще возможной лавинной опасности третьей степени

В Карпатах на днях зафиксировали схождение трех мокрых снежных лавин. Об этом сообщают в Украинском Гидрометцентре.

"В Закарпатской области обнаружено схождение двух мокрых лавин с горы Темнатик, объемами 20 тыс. и 18 тыс. кубических метров. Высота отрыва – 1050 и 1080 м над уровнем моря. В Ивано-Франковской области обнаружено схождение мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1200 кубических метров. Ущерб не причинен", – говорится в сообщении.

Тем временем, в ГСЧС сообщают, что 10 января на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, недавно в высокогорном селе Билын Раховского района произошел оползень. Масса переувлажненной почвы, сошедшая с крутого склона, частично перекрыла автотрассу национального значения "Мукачево – Рогатин". В результате движение автомобилей осуществлялось по одной полосе.

Источник: https://www.segodnya.ua



