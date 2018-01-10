- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
- Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене15:00
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- В связи с запретом «Сватов» канал «1+1» подал иск в суд на Минкульт14:20
- Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской14:05
- Нацполиция об убийстве Ноздровской: Россошанский признал вину в убийстве, но…13:50
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия13:36
- Утепляйтесь! Прогноз погоды в ближайшие дни 13:18
- Новый закон об алиментах толкнул украинцев на крайние меры12:58
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
В конце января украинцев ожидает «кровавое суперлуние»
Лучше подготовиться.
Эксперты высчитали время «кровавого суперлуния» — момента, когда новолуние сходится с максимальным сближением природного спутника и Земли. Вследствие того, что Луна располагается преимущественно в тени и, соответственно, освещается только часть поверхности, она окрашивается в насыщенно-красный цвет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Явление случится в конечных числах этого месяца. Последний раз подобное видели сто пятьдесят лет назад.
Стоит отметить, что «кровавая» Луна не является редким явлением, однако она по-настоящему захватывает дух только во время полного затмения, а это случается крайне редко.
В следующий раз стоит ждать «кровавого суперлуния» 31.12.2028 года и 31.01.2037 года. В 2018 году явление сперва увидят жители западного полушария планеты и только в ночное время.
Люди могут следить за необычным явлением без каких-либо специальных аппаратов и приспособлений.
Теги: Донбасс, космос, Луна, январь
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы22:03
- Страх - большая сила: командир из АТО рассказал о мощных перестрелках с боевиками21:04
- Террористы дважды прицельно обстреляли украинских бойцов: в ВСУ решили не отвечать20:16
- Кому и почему могут отказать в пересечении линии разграничения19:54
- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
- Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене15:00
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- В Молдове запретили трансляцию российских новостей14:30
- В связи с запретом «Сватов» канал «1+1» подал иск в суд на Минкульт14:20
- Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской14:05
- Нацполиция об убийстве Ноздровской: Россошанский признал вину в убийстве, но…13:50
- Между Украиной и США назревает скандал из-за оружия13:36
- Утепляйтесь! Прогноз погоды в ближайшие дни 13:18
- Новый закон об алиментах толкнул украинцев на крайние меры12:58
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями15:59
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018