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В конце января украинцев ожидает «кровавое суперлуние»

10.01.2018 09:55
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В конце января украинцев ожидает «кровавое суперлуние»

Лучше подготовиться.

Эксперты высчитали время «кровавого суперлуния» — момента, когда новолуние сходится с максимальным сближением природного спутника и Земли. Вследствие того, что Луна располагается преимущественно в тени и, соответственно, освещается только часть поверхности, она окрашивается в насыщенно-красный цвет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Явление случится в конечных числах этого месяца. Последний раз подобное видели сто пятьдесят лет назад.

Стоит отметить, что «кровавая» Луна не является редким явлением, однако она по-настоящему захватывает дух только во время полного затмения, а это случается крайне редко.

В следующий раз стоит ждать «кровавого суперлуния» 31.12.2028 года и 31.01.2037 года. В 2018 году явление сперва увидят жители западного полушария планеты и только в ночное время.

Люди могут следить за необычным явлением без каких-либо специальных аппаратов и приспособлений.



Теги: Донбасс, космос, Луна, январь
 
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