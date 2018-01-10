В Крыму продолжаться репрессии и «отжим» бизнеса, вплоть до возвращения истощенного региона обратно в Украину, – Нусс

10.01.2018 21:18

Как передает replyua.net, политический эксперт и блогер Павел Нусс в своем блоге рассказал для чего Россия использует страшилки о том, что Крым оказался «самым криминогенным регионом России». Так, Генпрокуратура России заявила, что «лидером среди регионов по общему росту числа преступлений в 2017 стал Крым.



По словам Павла Нусса, таким образом, по мнению агрессора, Крым возглавил уголовный антирейтинг «в РФ». Аналитик отмечает, что все эти страшилки имеют свое объяснение. Президент РФ Путин намерен и дальше проводить репрессивную кампанию в Крыму против проукраинских активистов под видом «борьбы с криминальными элементами», а коллаборанты продолжать фактический «отжим» бизнеса у тех, кто хоть как-то связан с финансированием Меджлиса крымскотатарского народа и проукраинских активистов. А там и такой бизнес, пока еще, есть, не стоит об этом забывать.



Павел Нусс отметил, что, когда будут возвращать Украине аннексированный полуостров Автономную Республику Крым, в России это подадут как: «денег нет на содержание самого бедного и криминогенного…Крыма». Эксперт отметил, что, как долго хватит сил у крымчан «крепчать» пока их «любят» во все тяжкие – вопрос риторический.