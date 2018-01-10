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В налоговой озвучили новые цены на сигареты
10.01.2018 21:58
Из-за повышения акцизов на табачные изделия с 1 января 2018 года в среднем пачка сигарет подорожает на 7 грн.
Пресс-центр Государственной фискальной службы Украины сообщает: «Акцизный налог на табачные изделия станет основной статьей дополнительного дохода в бюджете 2018 года. За счет сигаретного акциза планируется покрыть 11,7 млн грн из общего объема в 12,4 млн грн дополнительных бюджетных средств».
Напомним, 8 декабря 2017 года Верховная Рада Украины проголосовали за изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение стоимости акцизов на табачные изделия в Украине с 2018 года почти на 30%.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, сигареты, повышение
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