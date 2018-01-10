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В связи с запретом «Сватов» канал «1+1» подал иск в суд на Минкульт
В столичный Окружной административный суд был подан иск «Телекомпании «Студия 1+1» против Министерства культуры Украины и Государственного агентства по вопросам кино, передает replyua.net.
В своем иске «1+1» просит исключить российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Помимо этого, авторы иска просят признать противоправным и отменить приказ Госкино об аннулировании удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов с его участием. Проведение этого судебного заседания запланировано на понедельник, 15 января.
Как уже ранее сообщалось, 9 ноября минувшего года в Украине на официальном уровне запретили показ сериала «Сваты». В Минкульте пояснили, что у украинских зрителей еще будет возможность увидеть этот сериал, если авторы заменят актера Федора Добронравова, которому СБУ запретила въезд в Украину, как лицу, которое создает угрозу национальной безопасности.
30 ноября продюсер телесериала Владимир Зеленский объявил о закрытии проекта «Сваты».
Теги: Донбасс, суд, Сваты
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