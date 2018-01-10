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Вспышка кори в Украине: что нужно знать об опасной болезни
Начало болезни легко можно перепутать с простудой
По последним данным, уже около трех тысяч человек заболели корью в Украине. Зафиксированы несколько смертей от осложнений после данного заболевания. Новые вспышки инфекции продолжают фиксировать в Запорожье, Днепре, Киеве, Одессе и Ивано-Франковске.
В домашних условиях с инфекцией бороться бесполезно, заявляют медики, притом очень опасно, поскольку вирус является одной из основных причин детской смертности в мире.
КТО В ЗОНЕ РИСКА
Корь – одно из наиболее заразных вирусных заболеваний, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Это инфекционная болезнь, которую вызывает вирус из рода Morbillivirus.
Болезнь способна поражать абсолютно все возрастные группы, несмотря на то, что наиболее уязвимыми к кори считаются дети. В возрасте от 1 до 6 лет инфекция переносится гораздо легче. Чем человек становится взрослее, тем вирус переносится тяжелее. В основном, первыми вирус подхватывают дети, а следом и взрослые, если вовремя не была сделана прививка.
СИМПТОМЫ
Начинается болезнь с кашля и насморка. На второй-третий день повышается температура, появляются ощущения недомогания и головная боль. Следом температура проходит, но кашель и насморк усиливаются. Также появляется отечность лица и воспаляются глаза. На четвертый-пятый появляются первые высыпания во рту и на внутренней стороне щек. Позднее снова поднимается температура, обсыпает все тело.
Кроме того, корь характеризуется выраженной интоксикацией, лихорадкой, воспалительными процессами со стороны дыхательных путей, нередко конъюнктивитом. В целом, человек, у которого фиксируются лихорадка, сыпь и один из таких симптомов как, кашель, насморк или конъюнктивит, находится в зоне риска.
КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
Заболевание очень быстро распространяется при кашле, чихании или тесном контакте с больным. Инкубационный период составляет до 20 дней. При первых проявлениях болезни человек уже становится заразным. Инфекция настолько легко распространяется, что с потоком воздуха может попасть даже в соседнюю комнату.
Также корь очень опасна своими последствиями, поскольку сильно снижает иммунитет. Болезнь может продолжиться воспалением дыхательных путей – бронхитом или пневмонией, а также воспалением среднего уха. Вирус также наносит отпечаток и на нервную систему, что может привести к воспалению головного мозга – энцефалиту. В редких случаях осложнения кори приводят к пожизненной инвалидности.
Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте. Также вакцинация показана и взрослым. Прививки делаются с некоторой периодичностью и обеспечат иммунитетом минимум на 12 лет.
В случае обнаружения признаков заболевания настойчиво рекомендуется сразу же обращаться к врачу. После осмотра и подтверждения диагноза показан постельный режим. При тяжелых случаях больные госпитализируются. Для лечения назначаются симптоматические и антигистаминные лекарства. В редких случаях необходим прием антибиотиков.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, корь
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