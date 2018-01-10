Запасайтесь сахаром, грядёт подорожание

10.01.2018 07:55

Ассоциация «Укрсахар» планирует повысить цены на продукт до марта. Об этом сообщает начальник аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.



Она отмечает, что на стоимость сахара влияют мировые цены. Прямой привязки к международным ценам в Украине вроде, как и нет. Но фактически отмечаются одинаковые тенденции: если мировые цены идут вверх, то в Украине они тоже повышаются. Очередное повышение мировых цен ожидается к весне.



Руслана Бутыло отметила, что в свою очередь, мировые цены на сахар зависят от ситуации в странах - крупных производителях сахара, таких как Индия и Бразилия. Также на стоимость оказывает влияние цена на нефть. Руководитель аналитического отдела отметила, что после завершения сезона сахароварения отпускные цены обычно повышаются на 5-7 процентов.



В настоящее время, по мнению Бутыло, цены на сахар на внутреннем рынке Украины ниже по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что цены на мировом рынке на сахар упали, а на украинских складах скопился большой объем продукта. По данным государственной службы статистики, сегодня средняя стоимость сахара в украинских магазинах составляет 12, 5 гривен за килограмм.



