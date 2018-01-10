- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Доллар на праздники оторвался как мог: чего ждать до конца января16:05
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала о грядущих сильных морозах15:35
- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
Запасайтесь сахаром, грядёт подорожание
Ассоциация «Укрсахар» планирует повысить цены на продукт до марта. Об этом сообщает начальник аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.
Она отмечает, что на стоимость сахара влияют мировые цены. Прямой привязки к международным ценам в Украине вроде, как и нет. Но фактически отмечаются одинаковые тенденции: если мировые цены идут вверх, то в Украине они тоже повышаются. Очередное повышение мировых цен ожидается к весне.
Руслана Бутыло отметила, что в свою очередь, мировые цены на сахар зависят от ситуации в странах - крупных производителях сахара, таких как Индия и Бразилия. Также на стоимость оказывает влияние цена на нефть. Руководитель аналитического отдела отметила, что после завершения сезона сахароварения отпускные цены обычно повышаются на 5-7 процентов.
В настоящее время, по мнению Бутыло, цены на сахар на внутреннем рынке Украины ниже по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что цены на мировом рынке на сахар упали, а на украинских складах скопился большой объем продукта. По данным государственной службы статистики, сегодня средняя стоимость сахара в украинских магазинах составляет 12, 5 гривен за килограмм.
Теги: Донбасс, сахар, подорожание
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018