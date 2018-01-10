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Запасайтесь сахаром, грядёт подорожание

10.01.2018 07:55
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Запасайтесь сахаром, грядёт подорожание

Ассоциация «Укрсахар» планирует повысить цены на продукт до марта. Об этом сообщает начальник аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

Она отмечает, что на стоимость сахара влияют мировые цены. Прямой привязки к международным ценам в Украине вроде, как и нет. Но фактически отмечаются одинаковые тенденции: если мировые цены идут вверх, то в Украине они тоже повышаются. Очередное повышение мировых цен ожидается к весне.

Руслана Бутыло отметила, что в свою очередь, мировые цены на сахар зависят от ситуации в странах - крупных производителях сахара, таких как Индия и Бразилия. Также на стоимость оказывает влияние цена на нефть. Руководитель аналитического отдела отметила, что после завершения сезона сахароварения отпускные цены обычно повышаются на 5-7 процентов. 

В настоящее время, по мнению Бутыло, цены на сахар на внутреннем рынке Украины ниже по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что цены на мировом рынке на сахар упали, а на украинских складах скопился большой объем продукта. По данным государственной службы статистики, сегодня средняя стоимость сахара в украинских магазинах составляет 12, 5 гривен за килограмм.

Автор статьи: Наталья Марченко, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, сахар, подорожание
 
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