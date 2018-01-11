Ахметов задолжал кипрской компании 760 миллионов долларов за "Укртелеком"

11.01.2018 14:22

Лондонский арбитражный суд обязал украинского олигарха Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской Raga Establishment за компанию "Укртелеком".

Решение Лондонского суда было вынесено еще 26 июня 2017 года, но известно о нем стало только сейчас, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Апостроф". Согласно этому решению Ринат Ахметов обязан доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является бывший украинский банкир Денис Горбуненко. В 2013 году Ахметов заключил с Raga Establishment сделку о покупке компании "Укртелеком" на сумму 860 миллионов долларов. Как выяснилось, заплатил украинский олигарх только 10 миллионов. При этом суд отклонил встречный иск Ахметова о признании сделки недействительной. В пресс-службе Ахметова уже сообщили, что подали апелляцию на решение Лондонского суда. Рассмотрение дела запланировано на 2018 год. Ранее кипрский суд заморозил активы Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу "Укртелекома".