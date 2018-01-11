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Дело о пожаре в «Виктории»: экспертиза подтвердила нарушения при строительстве
В Одессе экспертиза установила нарушения при строительстве детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория», в котором 15 сентября 2017 года при пожаре погибли и пострадали дети. Об этом сегодня, 11 января, на брифинге сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.
По словам представительницы прокуратуры, строительно-технические исследования показали, что выполненные работы по строительству (реконструкции) корпусов комплекса не соответствуют проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов в сфере строительства.
Эксперты отмечают, что пожар был настолько сильным, что объект исследования почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть конкретную причину пожара невозможно. Потому в документе указаны четыре версии: возникновение пожара от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тление табачного изделия); от короткого замыкания; вследствие занесения постороннего источника зажигания; от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (например, электрокипятильника).
При этом, по словам пресс-секретаря прокуратуры, экспертиза не выявила следы каких-либо горюче-смазочных материалов.
Сейчас в работе еще четыре экспертизы, которые проводятся в рамках уголовных производств по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате погибли три несовершеннолетние девочки — участницы хореографического коллектива «Адель». Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура — по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.
10 января 2018 года прокуратура заявила о завершении расследования в отношении директора комплекса Петроса Саркисяна и направила ходатайство о продлении его ареста.
Теги: Донбасс, Одесса, причины, пожар, экспертиза
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