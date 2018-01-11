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Глава МИД Румынии считает выдачу румынских паспортов украинцам нормальной практикой
Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не видит проблемы в том, что его страна выдает паспорта гражданам Украины, несмотря на существующий запрет на это в украинском законодательстве. Об этом он заявил в Черновцах на совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции, - сообщает "Укринформ".
"Что касается двойного гражданства, не существует никаких норм международного права или определенных практик, которые не позволяли бы или запрещали двойное гражданство. Это право каждого государства - предоставлять простое единое или двойное гражданство", - сказал Мелешкану.
Он также отказался назвать количество уже выданных гражданам Украины румынских паспортов, сославшись на норму румынского законодательства, обеспечивающего международное право на защиту личных данных.
Наконец, Мелешкану отметил, что не понимает "интереса к этому вопросу на сегодняшней встрече".
В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин, общаясь с журналистами после встречи с председателем Черновицкой ОГА Александром Фищуком, заявил, что выдача паспортов Румынии не поможет румынской общине достичь евроинтеграции.
"Я, как правило, стараюсь не проводить параллели, поскольку они в международных отношениях неуместны, но хочу вспомнить, что я сказал в Будапеште, когда меня спросили об аналогичной ситуации с Венгрией. Я сказал четко: я считаю, что венгерской общине путем выдачи паспортов помочь не удастся. И евроинтеграции этой общине таким образом не добиться. Так же мы ведем диалог с нашими румынскими друзьями. И я так же говорил и предшественникам господина Мелешкану, и господину Мелешкану: путем выдачи паспортов мы не достигнем евроинтеграции румынской общины. Мы этого достигнем путем вхождения Украины в Европейский Союз ", - подчеркнул Климкин.
В этом контексте он напомнил, что его румынский коллега на торжественных мероприятиях по случаю открытия школы в селе Йорданешты отметил, что Украина будет членом Евросоюза.
"И именно это - путь вперед. Румыния, кстати, очень последовательно это поддерживает. И я считаю, что только это - путь вперед, а не какая-то раздача паспортов где-то под столом. Это все вопросы, которые обязательно присутствуют в нашем дружественном диалоге - так же, как и вопрос о законе "об образовании" - будут урегулированы ", - отметил глава МИД.
Как известно, Румыния активно выдает румынские паспорта гражданам Украины. По румынскому законодательству, право на получение гражданства, в том числе, имеют прямые потомки людей, проживавших на территории нынешней Черновицкой области с 1918 по 1940 годы, которая в то время входила в состав Румынии, - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Румыния, паспорт, украинец
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