Javelin не будут отправлять на Донбасс: важная деталь о предоставлении оружия Украине

11.01.2018 15:57

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не будут отправлять в зону проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом журналистам издания The Wall Street Journal заявил на условиях анонимности один из чиновников Белого дома, сообщает Апостроф.

По его словам, США осторожно действуют в этом вопросе.

Так, ракеты Javelin, обещанные Украине, будут использоваться только для учебных целей на западе страны, далеко от линии фронта и под пристальным наблюдением американских военнослужащих.

Таким образом, Вашингтон надеется не только избежать активизации боевых действий, но и убедиться, что его оружие не попадет в руки боевиков и их российских покровителей.