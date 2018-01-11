Главная / Новости / Украина / Javelin не будут отправлять на Донбасс: важная деталь о предоставлении оружия Украине
Последние новости раздела
- Кремль в украинском эфире: в Нацсовете сделали важное заявление18:37
- Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО18:22
- США в ОБСЕ объяснили как закончить войну на Донбассе16:41
- Замість Javelin: Штати нададуть Україні ракетні комплекси, яким майже 50 років. ВИДЕО16:23
- Javelin не будут отправлять на Донбасс: важная деталь о предоставлении оружия Украине15:57
- “Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро”, – В сети появилось признание в убийстве Ноздровской15:04
- Ахметов задолжал кипрской компании 760 миллионов долларов за "Укртелеком"14:22
- Головний наш ворог, якому ми можемо програти – це ми самі, українці14:16
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
Javelin не будут отправлять на Донбасс: важная деталь о предоставлении оружия Украине
11.01.2018 15:57
Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не будут отправлять в зону проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
Об этом журналистам издания The Wall Street Journal заявил на условиях анонимности один из чиновников Белого дома, сообщает Апостроф.
По его словам, США осторожно действуют в этом вопросе.
Так, ракеты Javelin, обещанные Украине, будут использоваться только для учебных целей на западе страны, далеко от линии фронта и под пристальным наблюдением американских военнослужащих.
Таким образом, Вашингтон надеется не только избежать активизации боевых действий, но и убедиться, что его оружие не попадет в руки боевиков и их российских покровителей.
Теги: США, Донбасс, оружие, АТО
Читайте также:
- СМИ составили рейтинг самого смертоносного оружия США (ВИДЕО)
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия
- Украине нужно передать наступательное оружие, - Ващиковский
- Муженко: В США хотят расширить военное сотрудничество с Украиной
- Украина ждет поставок американского оружия
- С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе18:53
- Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием17:51
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии17:33
- Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией17:01
- "ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями14:57
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- Изменено расписание нового поезда на Донбассе14:27
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС14:05
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
- На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»12:19
- "Работали на Украину": террористы "ЛНР" показали кадры с допросом задержанных в Луганске сотрудников международной организации19:08
- С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе18:53
- Эта война - последняя: главарь "ДНР" разразился угрозами в адрес Украины. ВИДЕО18:50
- Кремль в украинском эфире: в Нацсовете сделали важное заявление18:37
- Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО18:22
- Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием17:51
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии17:33
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией17:01
- США в ОБСЕ объяснили как закончить войну на Донбассе16:41
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- 11 января: Какой сегодня праздник09:08
- Машины разогревать зимой опасно — эксперт08:55
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов