Кремль в украинском эфире: в Нацсовете сделали важное заявление

11.01.2018 18:37

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает Верховной Раде и Президенту Украины принять ряд законодательных изменений, чтобы из украинского теле - и радиопространства вообще исчезла пропаганда "русского мира", в том числе и выступления украинских гастролеров в России.

Как говорится на официальном сайте госрегулятора, в январе к ним поступило много обращений и по поводу показа отдельных фильмов, и по контенту, и идеологической направленности телепрограмм и концертов. Так, больше всего критиковалась "законодательная коллизия относительно практики трансляции некоторых советских фильмов".

"Этот вопрос требует разъяснения еще и потому, что отдельные представители индустрии вместо предложения зрителю нового контента искусственно создают в инфопространственные сенсационные кампании вокруг продукта старого советского производства. Украинскую аудиторию пытаются держать в контексте ностальгии по прошлому, манипулятивно используя для этого кинематограф", – подчеркивают в Нацсовете.

Как объясняют представители органа, этому способствует в частности нерешенное противоречие вокруг применения ограничений в связи с законодательно обусловленным перечнем лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, до сих пор не согласованы положения двух законов, которые стороны трактуют согласно своих интересов.

"С одной стороны, закон Украины "О кинематографии" определяет три категории фильмов, которые не разрешается распространять и демонстрировать на территории Украины (произведены после 1 августа 1991 года и содержат пропаганду; произведены после 1 января 2014 года; один из участников фильма внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности). Одновременно в этом законе нет положений о запрете фильмов, произведенных до 1 августа 1991 года", – отметили в регуляторе.

Кроме того отмечается, что в Законе Украины "О телевидении и радиовещании" есть четкая норма: "Не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Таким образом, нет четкого понимания, как реагировать на трансляцию советского фильма, который был создан в 1991 году с участием лица, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и прокатное удостоверение на это кинематографическое произведение не отменено. Пользуясь этим обстоятельством, ловкие телеменеджеры очередной раз предлагают зрителю вместо качественного и широкого развлекательного ассортимента навязчивую и уже устарело раздражающую да еще и с политическим привкусом трансляцию фильмов, которые их стараниями из кино превратились в средство борьбы,

– добавляют в Нацсовете.

По мнению представителей органа, еще одним спорным моментом является так называемое совместное производство, когда "фильм автоматически становится национальным, даже если там есть только "русский мир". Соглашения о совместном производстве киновидеопродукции Украины с Российской Федерацией нет.

"Другая категория обращений, поступающих к регуляторному органу касается выступлений украинских артистов, которые активно гастролируют в Российской Федерации. В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет оспорено в суде", – отмечают в Нацсовете.

В связи с вышеизложенным предлагается президенту и пларламенту принять соответствующие изменения в законы и решить этот вопрос как можно быстрее

Источник 24tv.ua