Новый запрет для украинских водителей

11.01.2018 08:48

Как стало известно, с 1 января 2018 года реализация бензина и дизельного топлива по стандартам Евро-4 оказалась под запретом, сообщает Знамя индустрии.



В Техническом регламенте сказано, что запрет на реализацию дизельного топлива, бензина, корабельного и котельного топлив охватывает все без исключения торговые операции.



Напомним, что в соответствии с топливным стандартом Евро-4 содержание серы в бензине может достигать 50 ppm. Для сравнения, в Евро-5 этот показатель отвечает 10 ppm.



В соответствии с официальными данными, за 11 месяцев 2017 года в Украину завезли примерно 240 тысяч тонн дизельного топлива по стандарту Евро-4, что составляет 5% объема поставок дизельного топлива на территорию Украины.