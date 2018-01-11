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Новый запрет для украинских водителей
11.01.2018 08:48
Как стало известно, с 1 января 2018 года реализация бензина и дизельного топлива по стандартам Евро-4 оказалась под запретом, сообщает Знамя индустрии.
В Техническом регламенте сказано, что запрет на реализацию дизельного топлива, бензина, корабельного и котельного топлив охватывает все без исключения торговые операции.
Напомним, что в соответствии с топливным стандартом Евро-4 содержание серы в бензине может достигать 50 ppm. Для сравнения, в Евро-5 этот показатель отвечает 10 ppm.
В соответствии с официальными данными, за 11 месяцев 2017 года в Украину завезли примерно 240 тысяч тонн дизельного топлива по стандарту Евро-4, что составляет 5% объема поставок дизельного топлива на территорию Украины.
Теги: Донбасс, водитель, бензин, запрет
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