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Паспортная проблема: украинцев призвали не планировать поездки за рубеж
Государственная миграционная служба призвала украинцев не планировать зарубежные поездки без наличия действующего заграничного паспорта.
Об этом заявили в пресс-службе ГМС.
"Сейчас задержка в выдаче продолжается, поэтому миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к какому-либо посредников, которые обещают любые конкретные сроки изготовления паспорта", - следует из сообщения.
Отмечается, что на полиграфическом комбинате "Украина" начата плановая замена сертификатов, которая повлечет необходимость обновления даты и повторного отправления данных для персонализации паспортов, которые ранее отправлялись миграционной службой.
"Данные будут отгружаться в течение нескольких дней, но передача будет осуществляться в том же порядке, в котором эти данные отгружались ранее. После повторного направления в онлайн-сервисе "Проверка оформления паспорта" изменится дата отправки данных на персонализацию, но это никоим образом не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации", - добавили в ГМС.
Также в миграционной службе отметили, что в январе 2018 года на полиграфкомбинате "Украина" запланирован запуск дополнительной линии персонализации паспортов, благодаря чему в течение ближайших месяцев постепенно восстановится плановая выдача загранпаспортов сроком до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, паспорт, проблема, украинец
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