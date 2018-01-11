Паспортная проблема: украинцев призвали не планировать поездки за рубеж

11.01.2018 21:36

Государственная миграционная служба призвала украинцев не планировать зарубежные поездки без наличия действующего заграничного паспорта.

Об этом заявили в пресс-службе ГМС.

"Сейчас задержка в выдаче продолжается, поэтому миграционная служба в очередной раз обращается к гражданам с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к какому-либо посредников, которые обещают любые конкретные сроки изготовления паспорта", - следует из сообщения.

Отмечается, что на полиграфическом комбинате "Украина" начата плановая замена сертификатов, которая повлечет необходимость обновления даты и повторного отправления данных для персонализации паспортов, которые ранее отправлялись миграционной службой.

"Данные будут отгружаться в течение нескольких дней, но передача будет осуществляться в том же порядке, в котором эти данные отгружались ранее. После повторного направления в онлайн-сервисе "Проверка оформления паспорта" изменится дата отправки данных на персонализацию, но это никоим образом не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации", - добавили в ГМС.

Также в миграционной службе отметили, что в январе 2018 года на полиграфкомбинате "Украина" запланирован запуск дополнительной линии персонализации паспортов, благодаря чему в течение ближайших месяцев постепенно восстановится плановая выдача загранпаспортов сроком до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Источник from-ua.