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Погода на четверг: В Украине ожидается снег, местами с дождем
11.01.2018 08:16
В четверг, 11 января, на западе, востоке и частично севере Украины ожидаются снег, местами – с дождем. Максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +7 градусов, на севере - от -1 до +2, на востоке – от 0 до +2, на юге – от +1 до +4, в центре от -1 до +2.
В Киеве дневная температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.
Теги: Донбасс, снег, дождь, прогноз погоды
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