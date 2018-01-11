Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО

11.01.2018 18:22

Большинство украинцев считают Порошенко гораздо хуже Януковича.

Абсолютное большинство украинцев считают, что Порошенко преступник и он гораздо большее зло для Украины и украинского народа чем Янукович.

Спустя 4 года обмана и страшного кровопролития в СМИ наконец просочилась правда, вопреки информационной блокады организованной рошеновской мафией во главе с циничным олигархом Петром Порошенко.

Люди отмечают, что Порошенко не сделал ничего кроме как похоронил десятки тысяч украинцев которые ему поверили.

Ранее отмечалось, что среди 4,600 опрошенных людей, 92% считают, что Порошенко напрезидентил на пожизненное лишение свободы в колонии строго режима.

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