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Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО
11.01.2018 18:22
Большинство украинцев считают Порошенко гораздо хуже Януковича.
Абсолютное большинство украинцев считают, что Порошенко преступник и он гораздо большее зло для Украины и украинского народа чем Янукович.
Спустя 4 года обмана и страшного кровопролития в СМИ наконец просочилась правда, вопреки информационной блокады организованной рошеновской мафией во главе с циничным олигархом Петром Порошенко.
Люди отмечают, что Порошенко не сделал ничего кроме как похоронил десятки тысяч украинцев которые ему поверили.
Ранее отмечалось, что среди 4,600 опрошенных людей, 92% считают, что Порошенко напрезидентил на пожизненное лишение свободы в колонии строго режима.
Источник Важные новости.
Теги: Донбасс, опрос, Порошенко, Янукович
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