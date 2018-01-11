США в ОБСЕ объяснили как закончить войну на Донбассе

11.01.2018 16:41

Американцы надеются, что председательство Италии поможет в урегулировании конфликта в Украине.

США в ОБСЕ настояли на том, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса, прекратить оккупацию территорий, в том числе и Крыма, и выполнить в полной мере Минские соглашения. Об этом заявил представитель США на заседании ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба американской миссии при организации.

Отметим, что сначала на заседании выступил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который начал свое председательство в ОБСЕ, очертив основные свои цели, в том числе по урегулированию конфликта в Украине.

Представитель США отметил, что без выполнения Россией своих обязательств по Донбассу, не удастся продвинуться в урегулировании конфликта.

"Мы приветствуем, что особое внимание во время председательства Италии в ОБСЕ будет уделяться урегулированию конфликта на востоке Украины. Российская оккупация и аннексия Крыма и ее действия на востоке Украины нарушают международное право, они противоречат обязательствам России и угрожают основным принципам ОБСЕ. Если Россия не отведет свои силы из Донбасса, не прекратит оккупацию Крыма и не выполнит полностью Минские соглашения, мы не сможем продвинуться дальше", – говорится в заявлении американцев.

Также США напомнили, что Россия и подконтрольные ей боевики продолжают запугивать, преследовать и нападать на наблюдателей и ограничивать их доступ в некоторые районы Донбасса, не позволяя им выполнять свой мандат.

Ранее в связи с председательством Италии в ОБСЕ, в МИД этой страны сделали заявление по Украине. Посол Давиде Ла Сесилия говорил, что полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей разрешения кризиса на Донбассе.

Источник Сегодня.