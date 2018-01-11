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То, что власть уготовила украинцам и врагу не пожелаешь! Ужас только начинается…
Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил благодарность всем, кто нашел подозреваемого в убийстве адвоката-правозащитницы Ноздровский. Это хорошо и нормально.
Но оказывается, что благодарность следователям Генпрокурора Луценко была не столько за профессиональную деятельность работников Нацполиции и прокуратуры, сколько за то, что, как он считает, они работали в условиях политической истерии и общественного возмущения фактом чудовищного убийства. Именно это больше всего принесло им проблем, а не поиск преступника.
Об этом пишет на своей странице в Фейсбук известный политический эксперт Виктор Небоженко
Это страшно цинично, даже из уст такого «молодого» Генпрокурора Украины как Луценко: работа «в условиях искусственно созданной политической истерии»». Он, наверно, забыл, что еще недавно, сам разбрасывался страшными обвинениями и намеками, нагнетал обстановку вокруг Саакашвили или был инициатором шумной полит-истерики и обвинений НАБУ в проамериканской и непатриотичной деятельности в Украине. Кто-кто, но Луценко умеет нагнетать обстановку — опыт не пропьешь, а положение, роль и политическая жизнь подбрасывает различные поводы.
Кроме того, поражает примитивный «постсоветский авторитаризм» нашего Генпрокурора. Оказывается, общественность не должна интересоваться тем, что происходит в стране с гражданами Украины. Иначе это будет расцениваться, как нездоровый интерес и полит-истерика особо активных ангажированных граждан. Украинцы должны терпеливо ждать, когда им расскажут, что с ними делает или сделает власть, или преступники.
А сами полит-истерики, нагнетание страстей, бесконечные фейки, угрозы, постоянная ложь остается «привилегией» власти, для того, чтобы манипулировать украинцами, удерживать народ от недовольства и протестов.
Зато теперь ясно, что устроит нам власть в 2018 году. Вместо мобилизации и объединения страны, вместо реформ и борьбы с коррупцией на украинцев обрушится мощная волна дезинформации, пропагандистские кампании порохоботов, веер фейков и ложных сообщений, пиар-аресты, серия полит-истерик по любому поводу. «Благо» на вершине украинской власти сидят жадные и циничные политики, которые плохо разбираются в своей стране, не любят и не жалеют ее граждан, зато хорошо поднаторели в политтехнологиях и пиар кампаниях. И пик всего этого пропагандистского и политтехнологического «мусора» придется, как раз на начало президентской кампании.
Источник Важные новости.
Теги: Донбасс, Луценко, украинцы, власть
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