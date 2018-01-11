В России подготовили очередную подлость для украинцев из Крыма

11.01.2018 09:36

В России намерены упростить процедуру получения российского гражданства для крымчан, которые покинули оккупированный полуостров до 2014 года. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает obozrevatel.com.

"Причем они могли выехать не только в Украину, но и в другие страны мира. Мы считаем, что для такой категории лиц, которые возвратились в Крым, должна быть упрощенная процедура получения российского гражданства", — подчеркнул Цеков.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается и уже нашел поддержку в Госдуме, в частности, во фракции "Единая Россия".

Кроме того, по его мнению, украинцами нужно отменить одно из условий получения российского паспорта – сдачу экзамена по русскому языку.

Сенатор также предложил отменить трудовые патенты для украинцев из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, "которые должны работать в России на общих основаниях".