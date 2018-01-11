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В Украину ездить опасно! Власти США советуют своим гражданам ездить в Украину с осторожностью
Государственный департамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию – воздерживаться.
Об этом свидетельствуют опубликованные 10 января новые рекомендации, включающие предостережения относительно рисков в той или иной стране, сообщает DW.
Так, все страны были поделены на 4 группы. В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в том числе Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме России, Украины и Азербайджана) и многие другие.
Что касается Украины, то она оказалась во второй группе, где, по оценке американских властей, необходима повышенная осторожность из-за угрозы терактов, а также в связи с "преступностью и беспорядками".
Кроме того, в этот список попал ряд западноевропейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию. Также ко второй группе внесены Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и другие государства.
Что касается третьей группы, в которую попала Россия, то власти США рекомендуют пересмотреть путешествия в указанные в этой группе страны. В Госдепартаменте такую оценку объяснили тем, что в России сохраняется опасность терроризма, а американские граждане там "часто" подвергаются различным притеснениям.
Добавим, что к этой же, третьей, группе по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.
Также американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории из-за потенциальной опасности для жизни. Среди этих стран оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств
Источник 24tv.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, опасность
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