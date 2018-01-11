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Всех в одну могилу: подробности трагедии с убитыми бойцами АТО

11.01.2018 21:11
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Всех в одну могилу: подробности трагедии с убитыми бойцами АТО

На Житомирщине в Новоград-Волынском похоронят бойца 30-й отдельной механизированной бригады Ярослава Антонюка, которого в течение трех лет считали пропавшим без вести
Об этом рассказала эксперт отдела поиска и освобождения пленных Генштаба ВСУ Ирина Баданова, передает politeka.
«Домой. 12 января в 12.00 в гарнизонном Доме офицеров города Новоград-Волынский состоится прощание с бойцом 30-й отдельной механизированной бригады Ярославом Антонюком, погибшего 12 августа 2014 в районе поселка Зрубное в Донецкой области.
По словам Бодановой, поиски Ярослава продолжались почти три года.
«Прошу присоединиться всех неравнодушных», — отметила Баданова.
Розыски Ярослава Антонюка начались после того, как мать другого погибшего бойца Артема Абрамовича, Светлана Абрамович, инициировала расследование. Останки Антонюка были найдены в могиле ее сына. Впоследствии оказалось, что там был захоронен весь экипаж танка в составе трех человек. Его командиром был Артем Абрамович.



Теги: Донбасс, трагедия, АТО, бойцы
 
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