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Вспышка опасной болезни в Украине: стало известно о смерти ребенка
В Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок, который стал шестой жертвой болезни с начала вспышки в регионе. Об этом сообщает местное издание oblvesti.com.ua, передает apostrophe.ua.
Отмечается, что от осложнений от кори в области умерло четыре ребенка.
"В текущем году зарегистрирован один летальный случай - умер ребенок 5 лет в Белгород-Днестровском районе. Все летальные случаи связаны с поздним обращением к медикам", - заявил директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслав Полясный.
Уточняется, что больше всего заболевших корью зарегистрировали в Одессе, Белгород-Днестровском, Лиманском, Захарьевском, Овидиопольском, Болградском и Беляевском районах.
С начала нового года в Одесской области вирус подхватили уже 122 человека, из них 69 детей. Рост заболеваемости корью также фиксируют среди медиков, педагогов, воспитателей - всего 129 человек.
Теги: Украина, Донбасс, вирус, здравоохранение, корь, осложнение
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