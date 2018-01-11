Замість Javelin: Штати нададуть Україні ракетні комплекси, яким майже 50 років. ВИДЕО

11.01.2018 16:23

Днями у Генеральному штабі України привідкрили завісу таємниці щодо протитанкових ракетних комплексів, які наші військові отримають від Сполучених Штатів як оборонну летальну зброю.

Виявляється, що замість очікуваних новітніх ПТРК Javelin нам привезуть ВGM-71 TOW. Але якщо про перші українцям відомо багато чого, про "ТОУ" ми знаємо мало.

Як це не дивно, але ці протитанкові керовані ракети (ПТКР) були прийняті на озброєння армії США у 1970-му році. Розроблено ж їх було 50 років тому компанією Hughes Aircraft. Звісно, з тих пір було багато модифікацій цієї зброї, але, крім тактико-технічних характеристик, нічого не мінялося.

Як і 48 років тому, TOW вдало використовують для знищення танків ворога й сьогодні, лише виробляють їх на заводі із іншою назвою. Hughes Aircraft, що була "донькою" General motors, викупив гранд Raytheon.

ПТКР TOW за всі роки експлуатації стала найпоширенішою протитанковою зброєю у світі. Всього з конвеєру було випущено 700 тисяч ракет.

Як і у Javelin, ціль боєприпасу для поразки не потрібно підсвічувати, а також вимірювати дальність від неї чи заморачуватися чимось подібним. ПТКР наводиться за допомогою цілком звичайного електронно-оптичного прицілу. Для потрапляння ракети у танк оператор утримує марку на ньому.

Запускати ракету можна за допомогою пускової установки, яку легко встановити на майже будь-яку американську бронетехніку. Доречі, "Хамві" для цього підходять. Використовувати "ТОУ" можна й з гвинтокрилів.

Утім, серед мінусів можна визначити, що стріляти за принципом "запустив – забув" ну ніяк не вдасться, оскільки усі спроби зробити ракети самонавідними зазнали фіаско, а потім було розроблено "Джавелін".

Максимальна дальність цієї зброї – від 3.75 до 4.5 кілометрів залежно від модифікації. У 2002 році було представлено ракети TOW-2B Aero, у яких інженери збільшили можливість стріляти на довші дистанції. Втім, яку саме модель ПТКР привезуть до України, невідомо.

І, звісно, має сенс порівняти "ТОУ" із українською "Стугною". Обидві належать до керованих протитанкових ракет другого покоління, але ж вітчизняне озброєння потребує постійного лазерного підсвічування. Це дуже незручно у випадку, коли людина банально не бачить ціль через пил, туман та інші перешкоди, які можна створити навіть штучним способом.

Завадити американській ракеті потрапити у ціль трошки складніше, оскільки TOW-2B Aero, наприклад, обладнані трасерами, які генерують тепло, тож це випромінювання можна відстежити за допомогою тепловізора. За таких умовах від ракети порятунку нема.



Источник maximum.fm