Чем опасен массовый выезд украинцев на работу за границу

12.01.2018 20:59

Безвизовый режим с ЕС открыл украинцам возможность более простого трудоустройства в некоторых странах Европы, где зарплаты существенно выше, чем на родине. "Апостроф" выяснял, есть ли в этом риск для самой Украины.

Введение безвизового режима со странами Европейского Союза способствует уменьшению конкуренции на рынке труда Украины, заявил министр социальной политики Андрей Рева. Само по себе сокращение уровня безработицы является положительным фактом, однако стране грозит исход наиболее активных и квалифицированных кадров. Насколько все серьезно, разбирался "Апостроф".

Министр социальной политики Андрей Рева утверждает, что после вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в июне 2017 года в Украине уменьшился конкурс на одну вакансию. "Тенденция на рынке труда такова, что в связи с открытием безвизового режима, возможностью трудоустройства в соседних странах снизилась нагрузка на одно рабочее место лиц, которые проживают и имеют намерение работать в Украине", - сказал он.

Иными словами, речь идет о тенденции сокращения уровня безработицы в стране. Согласно официальной статистике, безработица в Украине по состоянию на 1 декабря 2017 года составляла всего 1,2% от всего трудоспособного населения. Однако эти цифры не отражают реальной ситуации, так как очень многие украинцы, не имеющие работы, попросту не регистрируются в центрах занятости. Такое положение вещей констатируют и власти.

В связи с этим параллельно уровень безработицы рассчитывается по методике Международной организации труда, согласно которой он составляет около 10%.

Безвиз в помощь

По словам научного консультанта по экономическим вопросам Центра Разумкова Владимира Сиденко, уровень безработицы как по национальной регистрационной системе, так и по методологии Международной организации труда с начала действия безвизового режима (последние данные относятся к сентябрю 2017 года) показывает "некоторую тенденцию к падению".

"По данным Международной организации труда, на 90 тыс. безработных стало меньше у нас", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

О том, что украинцы с обретением безвиза получили возможность легально работать в ЕС, "Апостроф" писал раньше. Однако насколько сильно его влияние на внутренние процессы в стране?

По мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василия Воскобойника, говорить о том, что именно из-за безвиза уменьшился конкурс на вакансии внутри Украины, - "явное преувеличение".

"Однако на 2018 год можно спрогнозировать увеличение потока украинских трудовых мигрантов в страны ЕС, которые будут заезжать по безвизу, потому что экономика Украины очень медленно восстанавливается, а жить людям нужно сегодня и сейчас", - сказал он, отвечая на вопросы "Апострофа".

Владимир Сиденко также считает, что безвизовый режим с Евросоюзом вряд ли является единственной причиной сокращения безработицы в Украине, поскольку он формально не имеет прямой связи с трудоустройством украинцев в странах ЕС.

"Но мы прекрасно знаем, что некоторые страны-соседи закрывают глаза на нюансы и фактически не только не препятствуют, а иногда даже и способствуют привлечению некоторых видов работников, дефицит которых у них ощущается на рынке", - сказал он.

Кто уезжает

Сиденко отметил, что в основном из Украины на заработки уезжает молодежь, что является крайне негативной тенденцией.

Основная причина, по которой украинцы уезжают за границу, - более высокая заработная плата, которую люди не могут получить у себя на родине.

Василий Воскобойник обратил внимание, что в 2018 году правительство Польши (именно туда уезжает на заработки большинство украинцев) установило минимальную зарплату на уровне 465 евро в месяц. В Украине в 2017 году она составляла порядка 100 евро (3200 грн), в 2018 году она определена на уровне 3723 грн, что соответствует 110 евро.

"И, хотя многие украинцы получают зарплату в конвертах, средний ее размер все равно в разы ниже, чем в Польше. Прежде всего, поэтому и будут продолжать ехать на заработки за границу", - сказал Воскобойник.

По его словам, помимо Польши украинцы едут работать в страны Балтии, в Венгрию, где также при наличии биометрического паспорта можно работать в течение 90 дней, в страны "старой" Европы – Германию, Италию, Испанию, Португалию, где украинцев становится больше с каждым годом. "Но основными странами работы украинцев в 2018 году останутся Россия и Польша", - добавил специалист.

Воскобойник отмечает, что за границу едут представители самых разных профессий, однако далеко не все могут найти работу по специальности.

"Совсем немногие могут за границей работать по профессии – строители, работники сферы сельского хозяйства, моряки, программисты. Основная масса будет продолжать работать в качестве низкоквалифицированных работников, невзирая на ту специальность, которой они владели на родине. Это происходит из-за незнания иностранных языков, а также из-за частичного непризнания в Европе наших дипломов", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, прежде всего, уезжают люди квалифицированные и активные. Во многих странах их квалификация затребована, а оплата труда существенно выше, чем в Украине.

Кроме того, украинцы эмигрируют целыми семьями, а это значит, что дети получают образование не в Украине, а в других странах.

Наиболее серьезной проблемой трудовой эмиграции для Украины является именно то, что страну покидают наиболее активные и трудоспособные граждане.

Как отмечает Владимир Сиденко, многие просто не находят применения своим навыкам на родине, поскольку экономика Украины развивается в основном за счет низкотехнологических секторов.

"Уровень высокотехнологической продукции в нашем выпуске товаров и услуг крайне низок, и у нас получается дисбаланс между тем, кого выпускают наши вузы, и тем спросом, который есть в экономике. Поэтому, чтобы сохранить свою специальность, а не переквалифицироваться на более примитивный труд, для многих не остается выбора, как искать себе применение за пределами страны", - пояснил он.

Кроме того, по его словам, уезжать стали лучшие выпускники школ. "Если раньше они шли в украинские вузы, то сегодня они ориентируются на зарубежные. И это не только определенный престиж, это и перспектива впоследствии трудоустройства в этих странах", - сказал эксперт.

Борьба за кадры

Однако насколько катастрофичным для страны является такой отток рабочей силы за границу? По мнению аналитика инвестиционной компании "Альпари" Вадима Иосуба, при более или менее открытых границах переток рабочей силы туда, где больше платят, - естественный процесс.

"С похожими явлениями в рамках ЕС уже столкнулись Польша и Литва. Однако к каким-то катастрофическим последствиям это не привело", - сказал эксперт "Апострофу".

С этим согласен Василий Воскобойник. "Трудовая миграция – естественный процесс, и остановить его невозможно. Тут может помочь сравнение с Польшей, где последние 25 лет идет постоянный рост ВВП. Однако каждый год молодые поляки уезжают в страны Западной Европы и трудоустраиваются там, потому что в этих странах уровень благосостояния еще выше и перспектив больше", - сказал он.

Поэтому в ближайшее время отток украинских мигрантов в другие, более развитые в экономическом плане страны не прекратится. "Это реальность, которую всем нужно понять", - отметил Воскобойник.

Другое дело, что этот процесс можно замедлить. Один из наиболее очевидных способов препятствования трудовой эмиграции – повышение уровня зарплат в Украине (с этим, кстати, согласны и в Минсоцполитики).

"Если возникнет дефицит рабочей силы определенных профессий, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты на эти рабочие места, и в результате отток уменьшится, а кто-то из ранее уехавших, возможно, даже вернется", - сказал Вадим Иосуб.

Но это не единственное, что можно и нужно сделать.

"Чтобы украинцы массово не уезжали за границу, нужно не только заботиться о повышении их зарплаты дома, но и создавать условия для инвестирования трудовыми мигрантами денег в родную страну. И это реальная задача для государства, - отметил Василий Воскобойник. – В развитых странах Европы именно представители среднего класса являются основными налогоплательщиками, а не крупные корпорации. Большинство людей живут настоящим и не могут ждать 10-20 лет обещанной победы над коррупцией и открытия новых предприятий с конкурентной зарплатой. Поэтому они едут туда, где можно заработать прямо сейчас. Если миграционный поток украинцев не уменьшится в ближайшие 3-5 лет, росту украинской экономики смогут помочь только трудовые мигранты из бедных стран Азии. Для них уровень украинских зарплат еще может быть интересным".

Между тем, в трудовой эмиграции можно найти определенный позитив. По словам Владимира Сиденко, экономический успех Индии и Китая в значительной степени связан с тем, что многие граждане этих стран долгое время работали за границей, а затем вернулись на родину, где вкладывают накопленный капитал.

"Должна быть программа по возвращению этих людей, чтобы их отъезд не был полностью прерыванием отношений. А у нас как раз много случаев, когда происходит безвозвратный уход. В более общем плане необходимы изменения, связанные с общей структурной политикой развития, потому что в экономике страны должны развиваться высокотехнологичные сферы. Тогда будет спрос на этих специалистов, будет другой уровень зарплат. Также для многих важны общие условия работы, важна общая среда креативности", - резюмировал Сиденко.