Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

“Ядерная бита вам, бандитам, не поможет! Осталось недолго”, - Ярош эмоционально отреагировал на неожиданное предложение Путина

12.01.2018 07:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
“Ядерная бита вам, бандитам, не поможет! Осталось недолго”, - Ярош эмоционально отреагировал на неожиданное предложение Путина

Агрессор Владимир Путин сделал скандальное заявление, взволновавшее украинскую “блогосферу”.

Президент РФ предложил вернуть технику, украденную его войсками при аннексии Крыма. Ему ответил один из влиятельнейших лидеров националистического движения Украины Дмитрий Ярош, передает "Диалог.UA" . Он красноречиво дал понять российскому лидеру Путину, что Украина не пойдет ему на уступки, тем более, ради техники, ограбленной за годы оккупации. Ярош пообещал отвоевать Крым, Донбасс и “развалить Московскую империю”. “Ядерная бита вам, бандитам, не поможет. Как не помогла она и Советскому Союзу”, - подчеркнул экс-лидер “Правого сектора”. Он также предрек скорый крах “кремлевским оркам”.



Теги: Донбасс, Путин, ответ, Ярош
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх