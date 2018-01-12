“Ядерная бита вам, бандитам, не поможет! Осталось недолго”, - Ярош эмоционально отреагировал на неожиданное предложение Путина

12.01.2018 07:52

Агрессор Владимир Путин сделал скандальное заявление, взволновавшее украинскую “блогосферу”.

Президент РФ предложил вернуть технику, украденную его войсками при аннексии Крыма. Ему ответил один из влиятельнейших лидеров националистического движения Украины Дмитрий Ярош, передает "Диалог.UA" . Он красноречиво дал понять российскому лидеру Путину, что Украина не пойдет ему на уступки, тем более, ради техники, ограбленной за годы оккупации. Ярош пообещал отвоевать Крым, Донбасс и “развалить Московскую империю”. “Ядерная бита вам, бандитам, не поможет. Как не помогла она и Советскому Союзу”, - подчеркнул экс-лидер “Правого сектора”. Он также предрек скорый крах “кремлевским оркам”.