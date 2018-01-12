Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода на сегодня: без осадков, температура снижается

12.01.2018 08:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода на сегодня: без осадков, температура снижается

В пятницу, 12 января, в большинстве областей Украины будет без осадков и преимущественно облачно, температура воздуха продолжит снижаться. Максимальная температура воздуха составит 4 градуса тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +4 градусов, на севере - от -3 до +0, на востоке – от -3 до 0, на юге – от 0 до +4, в центре от -1 до +1.
В Киеве дневная температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх