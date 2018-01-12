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Сегодня днем, 12 января, в Украине немного похолодает

12.01.2018 10:34
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Сегодня днем, 12 января, в Украине немного похолодает

В пятницу днем,12 января, в Киеве без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха до 2 градусов мороза, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 мороза до 3 тепла.

На севере без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 5 градусов мороза.

В центре без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 3 мороза.

На востоке без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 2 тепла до 3 мороза.

На юге без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 2 мороза до 5 градусов тепла.

В Крыму без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем до 5 градусов тепла.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Крым, погода, гидрометеоцентр, прогноз погоды
 
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