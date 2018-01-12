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Солдату ВСУ грозит пожизненное заключение за убийство сослуживцев
Солдату Вооруженных сил Украины Игорю Гуртовому грозит пожизненное заключение за то, что он, находясь на боевом дежурстве и выполняя устав, убил двоих сослуживцев-десантников 25-й бригады высокомобильных десантных войск ВСУ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава инструкторского подразделения Вооруженных сил Украины "Марусины медведи" Маруся Зверобой, передает obozrevatel.com.
Страшное ЧП произошло 11 сентября минувшего года на военном полигоне в Кировоградской области. Гуртовой ночью услышал шум в кустах и решил проверить. Там он наткнулся на двоих вооруженных людей, которые сказали, что был приказ снять постового.
"Солдат Игорь Гуртовой, десантник 25 бригады ДШВ нес службу, охранял объект, на котором находились вооруженные бойцы, военная техника и зенитка. Все это добро он конечно охранял вооруженным. Зато командир другой группы бойцов дал задание снять постового, не предупредив об этом никого", — написала Зверобой.
"Гуртовой не дал себя "снять" и, чувствуя угрозу для своей жизни, открыл огонь, как прописано в уставе. Нападавших было двое, тоже АТОшники, теперь, к сожалению, двухсотые", — рассказала она.
Отмечается, что солдат не был в состоянии алкогольного опьянения. Также, как отмечает Зверобой, все участники конфликта имели опыт боевых действий в АТО.
"Командиры Гуртового и все, включая высшее руководство ДШВ, поддерживают этого солдата и считают неправомерным статью, которую прокуроры назначили бойцу", — заявила она.
Она подчеркнула, что Гуртовому приписывают умышленное убийство. Зверобой также добавила, что военная прокуратура не различает действия бойца, выполнявшего устав от умышленного убийства.
Теги: Украина, Донбасс, убийство, прокуратура, ЧП, ВСУ
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