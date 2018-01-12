В суде Одесской области «признали» «документ ЛНР»

12.01.2018 08:24

Решение Татарбунарского районного суда Одесской области об установлении факта смерти мужчины, умершего на неподконтрольной территории Украины, не нарушает норм законодательства Украины. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Татарбунарского районного суда, пишут Донецкие новости.

В пресс-службе напомнили, что 5 января 2018 года на сайте Судебной власти Украины была размещена новость о том, что данный райсуд установил факт смерти гражданина, умершего на неподконтрольной территории Украины. В связи с тем, что эта новость вызвала широкий резонанс в СМИ, в пресс-службе разъяснили все обстоятельства и нюансы дела.

Указанное решение, как отметили в суде, не является беспрецедентным в Украине. Согласно сведениям из Единого государственного реестра судебных решений, в Украине было принято уже большое количество подобных решений. Это обычная практика, с которой постоянно сталкиваются судьи в тех населенных пунктах, где есть переселенцы. При этом решение было принято только в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заявительница могла защитить свои права исключительно в судебном порядке, путем подачи заявления об установлении факта смерти в порядке особого производства, поскольку иного способа защиты права законом не предусмотрено. Установление указанного факта смерти ей необходимо для регистрации смерти мужа на территории Украины, получения свидетельства о смерти, выданного государственным органом Украины, и дальнейшего использования указанного документа в гражданско-правовых отношениях.

Безосновательный отказ в удовлетворении такого заявления может стать следствием обжалования решения в высших судебных инстанциях и обращения в Европейский суд по правам человека, который будет служить основанием взыскания возмещения (компенсации) в пользу заявителя за счет средств государства.

Нормы международного права прямо допускают признание документов, выданных на оккупированных территориях. Гражданско-процессуальный кодекс Украины предусматривает процедуру обращения в суд для установления факта рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины.

Кроме того, факт смерти мужа заявительницы подтверждается и другими доказательствами. Фактически судом при принятии решения был оценен не один документ, а изложенная в нем информация в совокупности с другими доказательствами. Никакого «признания», «легализации» документа «ЛНР» не было.

В суде также отметили, что в соответствии с Перечнем населенных пунктов, утвержденным Распоряжением Кабинета министров Украины, город Краснодон и населенные пункты Краснодонского района (Молодогвардейск, о котором идет речь в судебном решении – город в Луганской области, в составе Краснодонского городского совета), отнесены к населенным пунктам, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.