- Почему зарплаты в Украине не обгонят цены10:56
- Сегодня днем, 12 января, в Украине немного похолодает10:34
- Будем расстреливать вас: Жириновский пригрозил украинцам08:30
- В суде Одесской области «признали» «документ ЛНР»08:24
- Погода на сегодня: без осадков, температура снижается08:17
- “Ядерная бита вам, бандитам, не поможет! Осталось недолго”, - Ярош эмоционально отреагировал на неожиданное предложение Путина07:52
- Вспышка опасной болезни в Украине: стало известно о смерти ребенка22:31
- Глава МИД Румынии считает выдачу румынских паспортов украинцам нормальной практикой22:09
- Дело о пожаре в «Виктории»: экспертиза подтвердила нарушения при строительстве21:53
- Паспортная проблема: украинцев призвали не планировать поездки за рубеж21:36
В суде Одесской области «признали» «документ ЛНР»
Решение Татарбунарского районного суда Одесской области об установлении факта смерти мужчины, умершего на неподконтрольной территории Украины, не нарушает норм законодательства Украины. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Татарбунарского районного суда, пишут Донецкие новости.
В пресс-службе напомнили, что 5 января 2018 года на сайте Судебной власти Украины была размещена новость о том, что данный райсуд установил факт смерти гражданина, умершего на неподконтрольной территории Украины. В связи с тем, что эта новость вызвала широкий резонанс в СМИ, в пресс-службе разъяснили все обстоятельства и нюансы дела.
Указанное решение, как отметили в суде, не является беспрецедентным в Украине. Согласно сведениям из Единого государственного реестра судебных решений, в Украине было принято уже большое количество подобных решений. Это обычная практика, с которой постоянно сталкиваются судьи в тех населенных пунктах, где есть переселенцы. При этом решение было принято только в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Заявительница могла защитить свои права исключительно в судебном порядке, путем подачи заявления об установлении факта смерти в порядке особого производства, поскольку иного способа защиты права законом не предусмотрено. Установление указанного факта смерти ей необходимо для регистрации смерти мужа на территории Украины, получения свидетельства о смерти, выданного государственным органом Украины, и дальнейшего использования указанного документа в гражданско-правовых отношениях.
Безосновательный отказ в удовлетворении такого заявления может стать следствием обжалования решения в высших судебных инстанциях и обращения в Европейский суд по правам человека, который будет служить основанием взыскания возмещения (компенсации) в пользу заявителя за счет средств государства.
Нормы международного права прямо допускают признание документов, выданных на оккупированных территориях. Гражданско-процессуальный кодекс Украины предусматривает процедуру обращения в суд для установления факта рождения ребенка на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины.
Кроме того, факт смерти мужа заявительницы подтверждается и другими доказательствами. Фактически судом при принятии решения был оценен не один документ, а изложенная в нем информация в совокупности с другими доказательствами. Никакого «признания», «легализации» документа «ЛНР» не было.
В суде также отметили, что в соответствии с Перечнем населенных пунктов, утвержденным Распоряжением Кабинета министров Украины, город Краснодон и населенные пункты Краснодонского района (Молодогвардейск, о котором идет речь в судебном решении – город в Луганской области, в составе Краснодонского городского совета), отнесены к населенным пунктам, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
Теги: Донбасс, суд, Одесская область, документы, ЛНР
- Дети войны - пасынки страны. Хотели как лучше, получилось как всегда?
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- В омуте бесчестия вырастали «бабочки»
- На вопросы отвечает юрист. Часть 289
- Загранпаспорт стоит в два раза дешевле, чем требует ОВИР!
- Кому и почему могут отказать в пересечении линии разграничения
- В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП11:14
- В оккупированном Донецке прогремел взрыв10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января09:54
- Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу09:18
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО09:01
- Представитель США в ОБСЕ заявил, что Россия продолжает запугивать наблюдателей на Донбассе08:48
- В суде Одесской области «признали» «документ ЛНР»08:24
- Количество оккупантов растет: повышено денежное содержание08:12
- Сутки в АТО: 9 обстрелов, один украинский боец погиб08:04
- Путин рассказал, что бы его устроило на Донбассе20:54
- В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП11:14
- Почему зарплаты в Украине не обгонят цены10:56
- Сегодня днем, 12 января, в Украине немного похолодает10:34
- В оккупированном Донецке прогремел взрыв10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января09:54
- На CES 2018 представлен секс-робот-трансформер (ВИДЕО)09:40
- Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу09:18
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО09:01
- Представитель США в ОБСЕ заявил, что Россия продолжает запугивать наблюдателей на Донбассе08:48
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- 11 января: Какой сегодня праздник09:08
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?