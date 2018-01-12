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В ВСУ начали подготовку операторов ПТРК Javelin

12.01.2018 12:16
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В ВСУ начали подготовку операторов ПТРК Javelin

В Вооруженных силах Украины начинают подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает портал Ukrainian Military Pages, передает dnews.dn.ua.

В сообщении отмечается, что подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана П. Сагайдачного с проведения языковой подготовки для приобретения необходимого уровня знания английского языка.

После завершения языковой подготовки отобранные кандидаты будут направлены за границу для прохождения обучения по боевому применению противотанковых ракетных комплексов.



Теги: Украина, США, Донбасс, английский, ВСУ, ракетный комплекс, кандидаты
 
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