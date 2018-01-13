В ЦРУ заявили, что вирус, атаковавший Украину, создали российские спецслужбы

13.01.2018 08:19

За кибератакой вируса NotPetya летом 2017 года (больше всего от нее пострадала Украина), вероятнее всего, стояло российское Главное разведывательное управление (ГРУ) РФ. Об этом сказано секретных отчетах ЦРУ, сообщает The Washington Post.



Этот вирус распространился, в частности, на системы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и финансовых организаций Украины.



Как пишет газета, хакеры воспользовались тактикой watering hole. Ее суть заключается в том, что когда хакеры хотят атаковать системы компаний и предприятий, они заражают вирусом сайт, который чаще всего посещают сотрудники. По мнению основателя фирмы по кибербезопасности Rendition Infosec Джейка Уильямса, целью атаки NotPetya был "подрыв финансовой системы Украины".



По данным ЦРУ, ГРУ использовало вирус-вымогатель, чтобы казалось, будто за атакой стоят обычные хакеры, а не целое государство.



"На протяжении многих дней люди классифицировали NotPetya как реального вымогателя. Потребовалось некоторое время, чтобы люди поняли, что он делает", — сказал основатель компании по кибербезопасности Comae Technologies Мэтт Суйче.



Как подчеркнула The Washington Post, больше половину жертв NotPetya — украинские объекты. Атаке подверглись системы Дании, Индии и Соединенных Штатах. В ЦРУ отказались комментировать эту информацию.



Напомним, что атака вируса NotPetya началась 27 июня 2017 года. В Украине жертвами стали министерства, банки, транспортные компании, мобильные операторы, энергетические предприятия и СМИ.